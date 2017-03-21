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21.03.2017 10:30

Музыкант удивительного таланта, терпения и настойчивости. Хормейстер - Людмила Николаевна Рогатых

Елена Ямаш.

17 лет Людмила Николаевна Рогатых руководит фольклорным ансамблем "Беломорье" Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Почти сорок работает хормейстером в учреждениях культуры Мурманска. О музыканте удивительного таланта, терпения и настойчивости в преддверие Дня работника культуры расскажет наш следующий материал.
Выступления "Беломорья" - украшение любого концерта или фестиваля. Органичное сочетание многих видов поморской культуры. Не просто стилизация под старинное искусство, а подлинный этнографический материал. Творчество коллектива неизменно вызывает уважение и доверие зрителей, в том числе и самих носителей этой культуры.
Руководитель народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля "Беломорье" Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Людмила Рогатых: "Все эти годы я училась вместе с ними и они учились у меня, а я у них училась, учились у других коллективов, людей, мастеров. Очень доверительные отношения. Чем могла я помогала, а чем они мне могли, они помогали".
Возраст участников "Беломорья"- от 23 до 86 лет. Разные характеры, найти к каждому свой подход - задача под силу только опытнейшему, чуткому музыканту-педагогу.
Участница народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля "Беломорье" Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Кристина Заборщикова: "Уже с первой репетиции я осталась и осталась именно потому, что она очень профессиональный человек, несмотря на то, что у нас члены коллектива очень разных возрастов, разные характеры. Но она находит общий язык со всеми".
По предложению Людмилы Рогатых в 90-е годы был организован областной фестиваль фольклора на Терском берегу Белого моря. Впоследствии он перерос в международный. Кропотливая работа, которая с каждым годом становится все ценнее - сбор и систематизация уходящего искусства. На основе старинных записей выпущены диски "Антология поморских песен "Поморская старина".
Руководитель народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля "Беломорье" Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Людмила Рогатых: "Слава Богу, остались записи, которые мы сейчас восстанавливаем".
Настоятель Трифоновского и Введенского храмов г. Мурманска, руководитель Паломнического отдела Мурманской и Мончегорской Епархии Сергий Поливцев: "Народная, поморская песня - это основа творчества, и она ее сохраняет и молодым передает. Это очень важно".
Участница народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля "Беломорье" Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Галина Ядрихинская: "Кроме того, что она пишет буклеты, книги, она работает над созданием костюмов, залезает в подвалы, замеряет нашу каждую складочку. Это у нас чисто достоверный костюм поморский Терского берега".
Сложно сказать, выжил ли бы ансамбль без своего бессменного руководителя. В начале 2000-х учреждения культуры одно за другим отказывались от народных коллективов. Год не получать зарплату и все равно дышать любимым делом, в которое вложено так много труда - было и такое. Главным для Людмилы Николаевны было и остаётся творчество: "Я так много преуспела в этой жизни, в своей профессии, я так много для себя открыла. Ну, в общем, свой велосипед рожала всю жизнь. Как оно получилась, так и получилось, я довольна, я счастлива".
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