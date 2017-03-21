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21.03.2017 17:00

В Мончегорске пройдет V региональный конкурс по истории искусств «Юный искусствовед»

23 марта в 11.00 в мончегорской Детской школе искусств им. В.И. Воробья г. (г. Мончегорск, Строительный проезд, д. 1) состоится V региональный конкурс по истории искусств «Юный искусствовед».

Тема конкурса - «160-летие основания Государственной Третьяковской галереи». В конкурсе примут участие 69 учащихся из 14 детских школ искусств городов и поселков Мурманской области. Конкурс проводится в двух номинациях: «Конкурс индивидуальных работ» и «Конкурс команд».

С Положением V регионального конкурса по истории искусств «Юный искусствовед» можно ознакомиться на сайте Мурманского колледжа искусств в разделе «Учебно-методический отдел».

Учредителем V регионального конкурса по истории искусств «Юный искусствовед» является Комитет по культуре и искусству Мурманской области. Региональный этап конкурса пройдет на базе Мурманского колледжа искусств совместно с Детской школой искусств имени В.И. Воробья г. Мончегорска при поддержке отдела культуры администрации города Мончегорска.
Конкурс проводится в целях обеспечения государственной поддержки системы образования в сфере искусства, развития интереса подрастающего поколения к мировой художественной культуре, выявления одарённых учащихся.

/Мурманский колледж искусств/
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