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21.03.2017 13:00

В Кандалакше полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотического вещества

Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Кандалакшский» стало известно о том, что ранее не судимый местный житель причастен к обороту запрещенных веществ на территории города.

За подозреваемым установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину 1991 года рождения. У него в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят бумажный сверток с находящимся внутри порошкообразным веществом.
Изъятое вещество было направлено на экспертизу. Эксперт ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установил, что подозреваемый хранил наркотическое средство гашиш общей массой 0,225 грамма. 
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.


Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)
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