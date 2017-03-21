В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 15.00 ул. Капитана Буркова, 13, 15, 17, 19а, 19/2, 21, 23, 25

пр. Капитана Тарана, 2, 4

ул. Полярной Правды, 2, 2а

ул. Профессора Сомова, 3, 4, 6, 8, 9, 11

ОТ ГАЗАСОНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Александрова, 28

ул. Аскольдовцев, 12

ул. Капитана Буркова, 19/2

ул. Сомова, 2/19, 4

ул. Пушкинская, 5

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска