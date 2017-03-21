На въезде в Териберку вовсю кипит стройка. Заброшенные дома переделывают под экоотель

Анастасия Ярославская.

Спрос есть, туристов как никогда много. В прошлом году село посетило почти 50 тысяч человек. Этот проект - "первая ласточка", уже вьющая гнездо над местным побережьем. Максимальное преображение - к 500-летию Териберки. Задача масштабная, но, судя по интересу инвесторов и желающих побывать на краю земли, вполне осуществимая. Пробный запуск экоотеля уже в этом году, в следующем - официальное открытие. Цены обещают демократичные.

Глава администрации с. п. Териберка Константин Багаев: Здесь не хватает именно гостиничного комплекса. Т.е. если допустим что-то там судами, которые вывозят на рыбалку, может какая-то нехватка и есть, но люди могут допустим выйти на своей лодке, то когда они сюда приезжают и расставляют палатки и тут пошел снег, а сами знаете, он идет и в апреле, и в мае, и когда они в этих палаточках ютятся, конечно, требуют - дайте нам гостиницы!"