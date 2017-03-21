На Северном флоте завершён хоккейный турнир, посвящённый Дню моряка-подводника

Юлия Палеева.

На Северном флоте подводят итоги ледовых баталий. 16 команд вели борьбу за звание лучшей хоккейной дружины. В финале турнира - "Гроза" и "Альбатрос". Спортивная удача была на стороне представителей авиации. В течение двух периодов вели в счете 4:0. В третьем соперники забросили друг другу по шайбе. С итоговым результатом 5:1 победу одержала команда 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота "Гроза". Впрочем, хоккейная жизнь на Северном флоте на этом точку не ставит. Дальше - чемпионат на приз командующего.









