Архивные документы, письма с фронта, личные вещи. В Мурманском областном краеведческом музее открылась мини-выставка "Их имена – Герои"

Анастасия Русинова.

"Их имена - Герои". Мини-выставка в краеведческом музее. Открывает череду мероприятий, посвященных Великой Победе. Экспозиция рассказывает о героях Советского Союза. В витрине - архивные документы, письма с фронта, личные вещи. Лётный шлем Виктора Миронова, его студенческий билет. Фото пехотинца-пулеметчика Николая Кононова и сапера Федора Коновалова. Подвиги они совершили в составе 6-й гвардейской армии под Витебском летом 44-го года. Уже после войны Коновалов вместе с семьей приехал в Заполярье, строил Ковдор. Позже ему присвоили звание почетного жителя города.





