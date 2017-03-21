Ученые Института проблем промышленной экологии Севера рассказали о современных угрозах природе Кольского Заполярья

Илья Комлев.

На примере. Треть зарегистрированных в Мурманской области сосудистых растений - вольно или невольно привнесены человеком. В донных отложениях уровень концентрации тяжелых металлов, в том числе ртути, вырос в сотни раз. В сравнении с доиндустриальной эпохой. И вот итог - в XXI веке произошло невероятное - озёра Заполярья начали цвести.

Врио директора Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Николай Кашулин: "Еще даже если в середине 90-х годов кто-нибудь сказал, что арктические водоемы будут цвести, его бы подняли бы на смех. И сказали, что это никогда невозможно. Однако с 2000 годов мы регулярно наблюдаем это явление. В частности наше озеро Имандра цветет каждый год в не зависимости уже от температуры, летних температур. И это цветение сопровождается массовой гибелью рыбы".





