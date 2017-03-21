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21.03.2017 08:50

"Вера, Надежда, Любовь". В Мурманске подвели итоги конкурса детского рисунка

Любовь Дубова.

Охрана труда глазами детей. В Мурманске подвели итоги конкурса детского рисунка "Вера, Надежда, Любовь". Состязание Всероссийское - этап муниципальный. Правила поведения на переменах, уроках физики, химии, информатики. Иллюстрации соблюдения техники безопасности в разных профессиях. Наглядно, ярко, на холсте и бумаге. Школьники города рисовали на заданную тему карандашами, маслом и акварелью. Из 350 работ, жюри отобрало 26. Их отправят на региональный этап Всероссийского состязания юных художников.
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