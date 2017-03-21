Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.03.2017 08:42

В Мурманске прошел турнир по греко-римской борьбе среди юношей

Елена Сивонен.

Турнир по греко-римской борьбе - памяти первого тренера сборной Мурманска - Сергея Окуличева. Собрал больше 80 спортсменов - из областного центра, Оленегорска, ЗАТО Александровск, Североморска и Кольского района. Схватки в трех возрастных группах. У юношей 2005-2006 годов рождения доминировали представители Снежногорска. На счету три первых места. У ребят постарше медали высшей пробы - у оленегорцев. А вот среди борцов 15-16 лет стопроцентный успех у хозяев ковра - мурманчан.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Мы всегда за спорт. Если говорить, что истинная душа в поступках, то это наш ответ Интернету. Посмотрите, сколько детей. И Совет депутатов, и администрация города всегда поддерживали спорт, не пропускаем ни одно мероприятие, развиваем всесторонне любые виды спорта".
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.28
Евро = 61.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.