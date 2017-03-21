В Мурманске прошел турнир по греко-римской борьбе среди юношей

Елена Сивонен.

Турнир по греко-римской борьбе - памяти первого тренера сборной Мурманска - Сергея Окуличева. Собрал больше 80 спортсменов - из областного центра, Оленегорска, ЗАТО Александровск, Североморска и Кольского района. Схватки в трех возрастных группах. У юношей 2005-2006 годов рождения доминировали представители Снежногорска. На счету три первых места. У ребят постарше медали высшей пробы - у оленегорцев. А вот среди борцов 15-16 лет стопроцентный успех у хозяев ковра - мурманчан.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Мы всегда за спорт. Если говорить, что истинная душа в поступках, то это наш ответ Интернету. Посмотрите, сколько детей. И Совет депутатов, и администрация города всегда поддерживали спорт, не пропускаем ни одно мероприятие, развиваем всесторонне любые виды спорта".