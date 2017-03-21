Семинар "Инклюзивные практики как инновационный вид деятельности культурно-досуговых учреждений" состоялся в Мурманске

Любовь Дубова.

Инклюзивные практики в учреждениях культуры. Как привлечь к участию в фестивалях и конкурсах северян с ограниченными возможностями здоровья? Тематический семинар в областном Дворце культуры имени Кирова. Встреча для методистов со всего региона. Обучение в теории и на практике. В самой "Кировке" такую работу ведут и с детьми, и со взрослыми. Пример - ежегодный конкурс "Очаровашка", в том числе для девочек с особенностями развития. Инклюзивным стал и фестиваль "Возьмемся за руки, друзья".

Методист Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Яна Анисимова: "Заранее нам скидывали фонограммы, и нужно было выучить песню, либо танец. И мы модернизировали и за два дня мы делали творческие номера, когда дети репетировали, например, слепая девочка поет, наш коллектив ей подтанцовывает, наш коллектив поет, глухие дети танцуют".