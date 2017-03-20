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20.03.2017 19:15

Глубоководный АС. В Баренцевом море прошли ходовые испытания модернизированного спасательного батискафа

Кирилл Коган.

Спасатели Северного флота в Баренцевом море провели ходовые испытания новой техники. После глубокой модернизации в строй вернулся автоматический глубоководный аппарат "АС-34", предназначенный для эвакуации терпящих бедствие подводников.
Мотовский залив Баренцева моря. Спасательное судно Северного флота "Михаил Рудницкий" впервые после модернизации спускает на воду обновленный батискаф. Задача - проверить машину в реальных условиях. В районе двухбалльный шторм, но это не помеха.
Вот так внутри выглядит автоматический глубоководный аппарат "АС-34". По сути, это небольшая подводная лодка, способная выполнять аварийные работы на глубине до 1 километра. В носовой части располагаются 4 члена экипажа. А этот отсек, по тактико-техническим характеристикам, предназначен для 20 спасенных подводников.
Командует небольшим экипажем Роман Евменов. Рассказывает, в море влюбился еще в детстве. Да и не могло быть иначе в семье подводника. Отец - Николай Евменов - тогда служил на Дальнем Востоке. Там же впервые ушел в "автономку" и Роман. В Североморск обоих перевели одновременно. Старшего назначили командующим Северным флотом, младшему доверили
спасательный батискаф.
Командир автономного глубоководного аппарата "АС-34", капитан-лейтенант Роман Евменов: "Здесь все новое, есть даже автомат курса - задаем, даю акустику команду, и мы идем, аппарат не отклоняется,  удерживается на данной траектории".
По сути от старого батискафа остался только титановый корпус и двигатели. Теперь он укомплектован новейшими средствами навигации и жизнеобеспечения. Аккумуляторы позволяют находиться под водой до 12 часов. Испытания продолжатся в апреле. Экипаж отработает стыковку с подводной лодкой. В июне аппарат проверят на прочность в Норвежском море. Он совершит погружение на максимально допустимую глубину в тысячу метров. Модернизация позволила продлить срок службы батискафа до 2032 года.
Старший инженер-прораб ЗАО "Канонерский Судоремонтный Завод", г. Санкт-Петербург Александр Шилов: "Здесь абсолютно новая система спасения подводников, можем поднимать с условно затонувшей лодки при повышенной задымленности, с повышенным давлением, второй отсек используется как барокамера".
Параллельно с испытанием обновленного батискафа, на СФ проходят тренировки экипажа и других спасательных глубоководных аппаратов. Поставлена задача - найти в заданном квадрате подводную лодку, потопленную еще во время Великой Отечественной войны. Люди и техника не подвели.
К цели батискаф "АС-36" вышел спустя час. Этому аппарату, кстати, тоже предстоит обновление. На ремонт его отправят уже в этом году.
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