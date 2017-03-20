Дать "зеленый свет" двум первым блокам Кольской АЭС. На станции работает комиссия Минэнерго Российской Федерации

Елена Ямаш.

Рабочая группа из Министерства энергетики Российской Федерации посетила Кольскую АЭС с проверкой. Главная цель - проанализировать инвестиционную деятельность КАЭС в процессе подготовки к продлению сроков эксплуатации первого и второго энергоблоков. Кольская атомная ведет большую работу по продлению сроков службы энергоблоков. Опыт есть. Уже были продлены сроки работы всех четырех ее энергетических установок. Пришло время снова дать "зеленый свет" двум первым энергоблокам.

Заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Константин Завизенов: "Мне больше всего понравился комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов. Мне понравилась общая культура производства. Не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Но общий уровень, безусловно, очень высокий".

Рабочая группа Минэнерго должна оценить экономическую составляющую процедур продления. Задача атомщиков, в свою очередь, обосновать финансовые затраты на необходимую техническую реконструкцию.







