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20.03.2017 18:55

Любительский лов для себя разрешен, коммерческий - вне закона. Акценты в вопросе заполярной рыбалки помогут расставить сахалинские коллеги

Анастасия Ярославская.

Мурманские депутаты сегодня работают на Сахалине - перенимают опыт коллег в части любительского рыболовства. Там есть серьезные успехи, но перед этим в Териберке встретились с рыбаками, чтобы, узнав о проблематике из первых уст, лучше для себя расставить акценты.
На въезде в Териберку кипит стройка. Заброшенные дома переделывают под экоотель. Выбор места неслучаен, и не только потому, что обзор хорош - тем, кто живет здесь нужен символ надежды и развития. Тем более, перспективы есть. Турист на край земли поехал. В прошлом году в селе, население которого едва насчитывает 800 человек, приняли 45 тысяч.
Глава администрации с. п. Териберка Константин Багаев: "Когда в апреле идет треска, когда люди приезжают сюда и выходит порядка 360 зарегистрированных лодок от причала. Лодки не по одному человеку, там может быть и 2, и 3 человека - представляете какой наплыв?"
Не только за ветром и потрясающими видами. Рыбалка - самый сладкий, но пока частично запретный плод. Любительский лов для себя разрешен, коммерческий - вне закона.
Владелец маломерного судна Сергей Дмитриев: "Вообще, как бы смешно - живем на побережье и не можем почему-то воспользоваться дарами моря. Нас искусственно сделали браконьерами - почему? Ничего нельзя - это нельзя, это нельзя".
Краб пока табу и у нас, и на Дальнем Востоке. Задумка мурманских депутатов по примеру норвежских соседей попробовать подвести деликатес под туризм. Давно назрело - разрешить вылов.
Глава администрации с. п. Териберка Константин Багаев: "Дай Бог, депутаты поднимут сейчас эту волну - надо его ловить, на самом деле его много".
В местной библиотеке у раздела "В мире фантастики" разговор и о желаемом, и о реальном. То, что возможно многое, подтверждает опыт сахалинских коллег. Уже полгода, как в рамках регионального эксперимента "Доступная рыба", владельцы маломерных судов имеют там право работать в 6-мильной зоне и дальше легально реализовывать вылов через специально отведенные точки.
Председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Максим Белов: "Мы понимаем, что здесь сахалинский опыт может быть взят за основу, но для Мурманской области должны быть применены свои особенности. Я думаю, мы родим, так сказать, то самое решение, которое позволит добиться результата до конца года".
Отправная точка - Сахалин, ну а дальше "круглый стол" - в апреле в Мурманске вновь будут решать, как людям моря помочь выйти из тени. Задумки есть. Не новый велосипед, чуть переделанный под наши условия. К примеру, интересен только квотируемый ресурс, а, значит, можно попробовать сыграть на ежегодных недоловах рыбаков покрупнее. "Отдаленке" это даст шанс.
Владелец маломерного судна Сергей Дмитриев: "Мы не просим денег - мы просим, чтобы нам дали работать, законно работать".
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