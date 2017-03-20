В Кировске начались работы по предупредительному спуску лавин в очагах, расположенных над объездной автодорогой Кировск - Кукисвумчорр

Елена Белкина.

Сегодня в Кировске начались работы по предупредительному спуску лавин в очагах, расположенных над объездной автомобильной дорогой Кировск - Кукисвумчорр. Продлятся они до 22 марта. На период закладки взрывчатых средств и схода снежной массы на опасных участках ограничивается или полностью прекращается движение транспорта. В горах сохраняется высокая степень лавинной опасности - 4 балла из пяти. Возможно обрушение при незначительной нагрузке. Необходимо соблюдать строжайшие меры безопасности. Кататься можно только в разрешенных зонах, на оборудованных склонах. Всего с начала сезона в Хибинах сошло 127 лавин, 44 из них принудительных.





