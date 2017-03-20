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20.03.2017 18:25

В заполярной столице стартовал слет волонтеров

Елена Ямаш.

В Мурманске собрались добровольцы со всей области. В заполярной столице стартовал слет волонтеров. В программе - презентация проектов, обучающая программа. Тренинги для активистов провел завкафедрой Российского государственного социального университета Сергей Тетерский. Сегодня в регионе работают более 130 общественных организаций, так или иначе связанных с волонтерскими инициативами. Благодаря этому движению в регионе реализуются многочисленные проекты, направленные на поддержку здорового образа жизни, организацию досуга молодежи, помощь инвалидам.
Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин: "Сложно выделить что-то одно, потому что каждая из них, это общественная, полезная, добрая работа. Вообще волонтер - это доброволец, и мы с вами видим, что и в мире это движение активно развивается, и на сочинской олимпиаде. Поэтому мы заинтересованы, чтобы дети и молодежь в Мурманской области были активно вовлечены в эту работу".
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