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20.03.2017 18:15

Свыше 70 субъектов России и 11 зарубежных стран. 83 Праздник Севера и 57 Праздник Севера учащихся официально открыты

Андрей Зайцев.

Пламя Полярной олимпиады зажжено, флаги подняты. Спортсмены начали свои выступления.
Свыше 70 субъектов России и 11 зарубежных стран. Такова география Полярной олимпиады - 2017. Больше 2 недель на спортивных площадках Кольского Заполярья будут ставиться новые рекорды.
Команды России, Норвегии и Финляндии завершили мурманский этап Баренц-хоккейной лиги, приуроченный к 83 Празднику Севера. Мурманчане вот уже на протяжении нескольких последних лет - явные фавориты турнира. Что они ещё раз доказали у себя дома, заняв первое место. Вторая турнирная строчка у хоккеистов Тромсё. Третьи - оленегорцы.
Президент федерации хоккея Мурманской области Андрей Нефантьев: "Регулярно мы занимаем первое место. Тем самым подчёркиваем, что хоккей в нашем регионе развивается, не стоит на месте".
Соревнования по охотничьему биатлону в дни Полярной олимпиады давно стали доброй традицией.  Основная часть трассы проложена по озеру. Дистанция - три километра - максимально приближена к реальным условиям, практически целина. Стреляют не по тарелочкам. На огневых рубежах - косули и "попперы" - имитация куропаток. Абсолютным победителем турнира по охотничьему биатлону стал Максим Власюк.
Скандинавская ходьба. Возраст участников от трёх до 80 лет. На старт вышли больше ста спортсменов, представляющих Мурманскую, Ленинградскую области и Подмосковье.
На Семёновском озере десятки школьников закидывали удочки. В рамках 57 Праздника Севера учащихся завершилось соревнование по спортивному рыболовству. С погодой не повезло. Ветер, снег зарядами. Но рыболовы держались стойко.
Илья Евплов, г. Апатиты: "Надо, во-первых, знать, как приманить рыбку, можно подбрасывать туда икры, чтобы она клевала, был запах и, самое главное, это насаживать мотыля правильно".
С 21 марта и до следующего понедельника на Туломском водохранилище за призы 83 Праздника Севера будут бороться мастера зимнего виндсёрфинга и сноукайтинга.


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