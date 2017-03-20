Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.03.2017 18:10

В Мурманском областном краеведческом музее открылась фотовыставка Ренатаса Якайтиса «Дикая природа Литвы»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие фотовыставки Ренатаса Якайтиса «Дикая природа Литвы».

С приветственной речью выступил Александр Баранников, заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области, выразивший восхищение искренними и живыми работами Ренатаса Якайтиса.

Гостей выставки приветствовали Генеральный консул Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис и председатель Литовского культурного общества Мурманска Антанос Антаносович Мяшка. Ансамбль Литовского культурного общества Мурманска «Летува» подарил посетителям литературно-музыкальные композиции на русском и литовском языках.

Выставка Ренатаса Якайтиса «Дикая природа Литвы» впервые открылась в России. На ней представлено 35 фотографий свободных животных в дикой природе. Профессиональный эколог, орнитолог и сотрудник национального парка «Излучина Немана» посвящает съемке природы почти все свое свободное время, более 15 лет фотографируя живую природу.

В конкурсе «Янтарный змей – 2010» две работы Ренатаса Якайтиса стали победителями, одна из которых, под названием «Серый зверь», породила настоящую сенсацию в кругу фотографов природы. Эту фотографию волка крупным планом все желающие могу увидеть до 19 апреля.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.93
Евро = 62.37
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.