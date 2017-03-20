В Мурманском областном краеведческом музее открылась фотовыставка Ренатаса Якайтиса «Дикая природа Литвы»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие фотовыставки Ренатаса Якайтиса «Дикая природа Литвы».



С приветственной речью выступил Александр Баранников, заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области, выразивший восхищение искренними и живыми работами Ренатаса Якайтиса.



Гостей выставки приветствовали Генеральный консул Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис и председатель Литовского культурного общества Мурманска Антанос Антаносович Мяшка. Ансамбль Литовского культурного общества Мурманска «Летува» подарил посетителям литературно-музыкальные композиции на русском и литовском языках.



Выставка Ренатаса Якайтиса «Дикая природа Литвы» впервые открылась в России. На ней представлено 35 фотографий свободных животных в дикой природе. Профессиональный эколог, орнитолог и сотрудник национального парка «Излучина Немана» посвящает съемке природы почти все свое свободное время, более 15 лет фотографируя живую природу.



В конкурсе «Янтарный змей – 2010» две работы Ренатаса Якайтиса стали победителями, одна из которых, под названием «Серый зверь», породила настоящую сенсацию в кругу фотографов природы. Эту фотографию волка крупным планом все желающие могу увидеть до 19 апреля.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /