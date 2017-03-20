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20.03.2017 17:45

Делегация Мурманской области участвует во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в Москве

Сегодня в Москве открылся Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее». В этому году он посвящен триумфальному достижению российской науки – 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

В состав делегации Мурманской области вошли 45 дипломантов XIX Региональной научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее Севера», XI соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе, XIV Регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» из Мурманска, Ковдора, Апатитов, Кировска, Кандалакши, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск.

В рамках форума состоятся Всероссийская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее», выставка лучших инновационных проектов, пленарные заседания симпозиумов форума, национальный фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, соревнование за Большой научный кубок России, научные и инженерные консультации молодых исследователей.

Площадками для Всероссийского форума «Шаг в будущее» традиционно стали авторитетные российские университеты и научные центры: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИТУ «МИСиС», МИРЭА, МГТУ «СТАНКИН», МПГУ, РГГУ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, МГУДиТ (Институт искусств), Центр «Биоинженерия» РАН, Институт всеобщей истории РАН, Психологический институт РАО и ряд других. Работу по организации форума ведет Российское молодежное политехническое общество.

На мероприятиях форума по итогам конкурсного отбора будут представлены несколько сотен научно-исследовательских работ школьников и студентов со всей России.


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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