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20.03.2017 17:35

Более 100 педагогов приняли участие в конференции «Духовность, нравственность, патриотизм – основы воспитания подрастающего поколения и залог единства Отечества»

Межмуниципальная межведомственная общественно-педагогическая конференция «Духовность, нравственность, патриотизм – основы воспитания подрастающего поколения и залог единства Отечества» прошла на базе средней общеобразовательной школы № 4 города Апатиты.

На 10 дискуссионных площадках обсуждались актуальные вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. В работе конференции приняли участие 103 педагога из городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Кандалакша, Кировск, Апатиты, ЗАТО Североморск, а также служители Русской Православной Церкви, воспитатели детских садов, преподаватели средних профессиональных образовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, работники библиотек, музеев, Дворца культуры, государственного архива, молодёжного социального центра г. Апатиты, руководители военно-патриотических клубов, представители подразделения по делам несовершеннолетних полиции, общественность.

Опыт работы школ, детских садов, домов детского творчества городов Мончегорск, Апатиты, Кировск по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, сохранению уважения к родному языку, самобытным культурным ценностям, страницам отечественной истории был представлен на выставке.

По мнению организаторов, конструктивный диалог представителей разных ведомств, занимающихся вопросами духовного, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, необходим, чтобы объединить усилия, обменяться накопленным опытом и определить наиболее эффективные методы работы.

В ходе работы «круглого стола» руководители дискуссионных площадок отметили лучшие выступления, высокий методический и организационный уровень проведения конференции.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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