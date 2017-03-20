Более 100 педагогов приняли участие в конференции «Духовность, нравственность, патриотизм – основы воспитания подрастающего поколения и залог единства Отечества»

Межмуниципальная межведомственная общественно-педагогическая конференция «Духовность, нравственность, патриотизм – основы воспитания подрастающего поколения и залог единства Отечества» прошла на базе средней общеобразовательной школы № 4 города Апатиты.



На 10 дискуссионных площадках обсуждались актуальные вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. В работе конференции приняли участие 103 педагога из городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Кандалакша, Кировск, Апатиты, ЗАТО Североморск, а также служители Русской Православной Церкви, воспитатели детских садов, преподаватели средних профессиональных образовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, работники библиотек, музеев, Дворца культуры, государственного архива, молодёжного социального центра г. Апатиты, руководители военно-патриотических клубов, представители подразделения по делам несовершеннолетних полиции, общественность.



Опыт работы школ, детских садов, домов детского творчества городов Мончегорск, Апатиты, Кировск по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, сохранению уважения к родному языку, самобытным культурным ценностям, страницам отечественной истории был представлен на выставке.



По мнению организаторов, конструктивный диалог представителей разных ведомств, занимающихся вопросами духовного, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, необходим, чтобы объединить усилия, обменяться накопленным опытом и определить наиболее эффективные методы работы.



В ходе работы «круглого стола» руководители дискуссионных площадок отметили лучшие выступления, высокий методический и организационный уровень проведения конференции.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /