Тарифная политика региона и разъяснительная работа с населением в муниципальных образованиях - главные темы сегодняшнего оперативного совещания в областном правительстве

Елена Белкина.

В июле россиян ждет очередное повышение платы за услуги ЖКХ. Планка установлена федеральным правительством по принципу "инфляция минус", и она не должна быть выше 5,5%. Все цифры были согласованы еще в декабре. В Мурманской области параметры выдержаны жестко - в среднем повышение составило 2,7%. С каждым муниципалитетом велась индивидуальная, можно сказать, точечная работа. В 16 из них фактически не будет изменен тариф на тепловую энергию. В 9 муниципальных образованиях пришлось его повысить до 8,5%, так как он был искусственно занижен в 2 раза в предыдущие годы.

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский: "На уровне командиров частей решения по тарифам принимались фактически в закрытом порядке на уровне военных городков. Это ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Зеленобрский, Кандалакша, Алакуррти, Кильдинстрой, Кола, Молочный, Варзуга".

В этих муниципальных образованиях, в первую очередь, местным властям необходимо проводить разъяснительную работу, объяснять людям необходимость принятия именного такого решения. Население области уменьшается, потребителей теплоэнергии становится меньше. Предприятия перестраиваются. Цену на оказание услуги приходится пересматривать.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы ее называем, как вы знаете, экономически обоснованнный тариф, по крайне мере, пытаясь сдерживать запросы предприятий в рамках обоснованных затрат. Где-то удается лучше, где-то удается хуже, но, тем не менее, потому что все хозяйство достаточно запущено, то рост расходов и соответствующий рост тарифов происходит".

Для сдерживания тарифов в области реализуется комплексный инвестиционный план модернизации системы теплоснабжения .Продвигается он не так быстро, как хотелось бы. Инвесторов не устраивают льготные тарифы для населения, которых требуют власти, они настаивают на экономически обоснованных, что тут же ударит по карману северян.







