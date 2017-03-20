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20.03.2017 16:40

Звания «Звездная барышня» удостоены судебный пристав из Мурманска Диана Давидюк и радиотелефонист из поселка Спутник Евгения Дикан

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс среди женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств «Звездные барышни».

За звание «звездной барышни» боролись 16 представительниц прекрасного пола из городов и поселков Мурманской области.

Первый этап конкурса прошел 6 марта, в рамках которого участницам предстояло преодолеть дистанцию 25 метров, продемонстрировать владение огнестрельным оружием и стрельбу из пневматической винтовки, а также выполнить комплекс упражнений под руководством инструктора по фитнесу.

На сцене областного Дворца конкурсантки представили на суд жюри визитные карточки, прочитали стихотворения, показали наряды, изготовленные из подручных материалов, а также исполнили творческие номера, продемонстрировав свои танцевальные и вокальные способности.

Конкурсная программа была завершена дефиле. Участницы вышли на сцену в вечерних платьях, которые подчеркнули их совершенство и элегантность.

По результатам работы жюри в номинации «Мисс Оригинальность» дипломы были вручены Екатерине Гафтон из Североморска и мурманчанке Виктории Ивановой.

«Мисс Артистичность» стали Татьяна Бабыкина из поселка Сафоново и мурманчанка Диана Давидюк, «Мисс Грация» – Валерия Петрова из мыса Малый Скорбеевский и Кристина Коверда из поселка Печенга, а обладательницами дипломов «Мисс Обаяние» стали Юлия Байбородина из Североморска и заозерчанка Евгения Карпова.

Дипломами в номинации «Мисс Элегантность» были награждены Елена Соловьева из Гаджиево и Кристина Высоцкая из Североморска, в номинации «Мисс Решительность» – Мария Гончар из поселка Оленья Губа и Ирина Резинова с мыса Кильдин, а «Мисс Целеустремленность» признаны мурманчанка Олеся Сорокина и Евгения Зенькович из Мончегорска.

Диплома в номинации «Мисс Спортивное совершенство» удостоена мурманчанка Елена Скрипкина, а обладательницей диплома «Мисс Меткость» стала Евгения Дикан из поселка Спутник.

Победительницами и обладательницами звания «Звездная барышня – 2017» стали две девушки: Диана Давидюк, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Первомайского округа Управления федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, и Евгения Дикан, радиотелефонист реактивной батареи поселка Спутник.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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