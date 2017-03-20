Более 200 мурманских школьников приняли участие в Неделе правового просвещения «Юному гражданину – об основах потребительских знаний!»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке завершилась Неделя правового просвещения «Юному гражданину – об основах потребительских знаний!» для учащихся 7-10 классов общеобразовательных учреждений Мурманска.



Для школьников ежедневно проводились консультация-практикум «Права потребителей: изучаем, понимаем, защищаем!», викторина «Азбука потребителя» и обзор выставки «Права потребителей. Это надо знать!». Ребята просмотрели и обсудили видеосюжеты о спорных ситуациях, которые могут возникнуть в реальной жизни в случае нарушения их прав в этой сфере. Для закрепления полученных знаний участникам мероприятий было предложено решение практических задач и участие в викторине. Школьники не только успешно справились с проверочной работой, но и задали большое количество вопросов организаторам занятий.



Юные мурманчане пришли к выводу, что изучение законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка необходимо каждому гражданину для наиболее полной реализации и защиты своих прав и интересов. Самые активные ребята получили сертификаты.



В мероприятиях Недели правового просвещения «Юному гражданину – об основах потребительских знаний!» приняли участие более 200 школьников 14 общеобразовательных учреждений города Мурманска.



Неделя была организована с целью просвещения учащихся в области прав потребителей, формирования гражданской грамотности, самостоятельности и смелости в защите своих прав, привлечения молодых читателей к осознанному изучению и последующему применению основных положений закона «О защите прав потребителей» в жизни.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /