В Кировске на снежных трассах комплекса «Большой Вудъявр» завершились соревнования по горнолыжному спорту в рамках 83-го традиционного Праздника Севера. Первый этап соревнований состоялся в Полярных Зорях. В стартах участвовали 40 спортсменов из городов области, а также Карелии и Подмосковья.



В мужском супергиганте золотую медаль завоевал апатитчанин Олег Власов. Серебряным призёром стал кировчанин Демьян Чистов, бронзовым – мончегорец Кирилл Пушкарёв. У женщин первое место в супергиганте заняла Нина Кузнецова из Мончегорска, второе – Александра Болдина из Петрозаводска, третье – Мария Крайковская из Мончегорска.



В суперкомбинации у мужчин победу одержал Олег Власов. «Серебро» и «бронза» достались представителям Мончегорска Илье Рагуеву и Кириллу Пушкарёву. Среди женщин первенствовала Нина Кузнецова, второе и третье места заняли Александра Болдина и Мария Крайковская.



По результатам четырех дисциплин абсолютными чемпионами Праздника Севера по горнолыжному спорту стали мончегорец Илья Рагуев и петрозаводчанка Александра Болдина.



/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /