Артисты мурманского драмтеатра проведут уроки в школе

Любовь Дубова.

В мурманской школе № 18 стартовал проект "Неделя театра в школе". Он проводится совместно с областным драмтеатром. Всю неделю учеников ждут интересные мероприятия. Для малышей пройдет тематическая беседа "Какие бывают театры?" В программе также конкурс рисунков, состязание чтецов, северяне будут участвовать в мимических этюдах "Изобрази меня" и психогимнастике "Разные лица". Ребята постарше смогут ознакомиться с театральными профессиями. 22 марта в гости к школьникам приедут работники Мурманского областного драматического театра и расскажут об особенностях театральных профессий, таких как администратор, художник-декоратор, реквизитор, художник по свету, звукорежиссер. В течение недели старшеклассники будут соревноваться в конкурсе на лучшую стенгазету ко Дню театра, узнают, как изготавливают театральные билеты, афиши и программки.





