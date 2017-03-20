Сегодня - Международный день счастья

Юлия Палеева.

Счастье есть, его не может не быть. Чтобы сомнений не оставалось, Генеральная ассамблея ООН приняла решение - объявить 20 марта Международным днем счастья. Причем, инициаторы праздника стремились подчеркнуть ту простую мысль, что финансовое и экономическое положение не гарантирует людям полного счастья. Что касается даты, то сегодня 20 марта - День весеннего равноденствия, когда день и ночь равны. Вот так и люди всей планеты, по глубокому убеждению учредителей нового праздника, имеют равные права на счастье.





