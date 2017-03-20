Мурманский областной драматический театр подарит благотворительный спектакль «О любви»

21 марта в 14.30 в Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов (г. Мурманск, ул. Старостина, 103) артисты Мурманского областного драматического театра покажут благотворительный спектакль «О любви».



Зрители увидят музыкально-поэтическое высказывание о любви, талантливо переданное артистами театра – Ольгой Вирту и Сергеем Гронским. Романсы прошлых лет и стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Афанасия Фета и других поэтов придают действию особое эмоциональное настроение, создают атмосферу камерности, искренности и теплоты.



Автор композиции – заслуженный артист России Сергей Гронский. Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист России Александр Водопьянов.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /