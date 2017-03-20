Сколько дней будем отдыхать в мае? Минтруд России подготовил проект календаря праздничных дней

В мае 2017 года россиян ждут два блока праздничных дней. Первый день месяца приходится на понедельник, таким образом, отдыхать будем с 29 апреля по 1 мая (суббота, воскресенье и понедельник).

Следующие выходные будут более продолжительным. И составят сразу четыре дня - с 6 по 9 мая включительно . 8 мая стало выходным в связи с переносом праздничного дня с субботы, 7 января.

Между тем, Минтруд России подготовил проект календаря праздничных дней уже на следующий год. В 2018 планируются следующие выходные:

• с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;

• с 23 по 25 февраля;

• с 8 по 11 марта;

• с 29 апреля по 2 мая;

• 9 мая;

• с 10 по 12 июня;

• с 3 по 5 ноября.



Любовь Дубова.