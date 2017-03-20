Сколько дней будем отдыхать в мае? Минтруд России подготовил проект календаря праздничных дней

В мае 2017 года россиян ждут два блока праздничных дней. Первый день месяца приходится на понедельник, таким образом, отдыхать будем с 29 апреля по 1 мая (суббота, воскресенье и понедельник).
Следующие выходные будут более продолжительным. И составят сразу четыре дня - с 6 по 9 мая включительно . 8 мая стало выходным в связи с переносом праздничного дня с субботы, 7 января.
Между тем, Минтруд России подготовил проект календаря праздничных дней уже на следующий год. В 2018 планируются следующие выходные:
• с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
• с 23 по 25 февраля;
• с 8 по 11 марта;
• с 29 апреля по 2 мая;
• 9 мая;
• с 10 по 12 июня;
• с 3 по 5 ноября.
Любовь Дубова.