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20.03.2017 15:25

В Кировске состоялись довыборы депутатов городского совета

Артем Дашевский.

За кандидатов голосовали жители пятого и седьмого округов. Девять претендентов. В ходе предвыборной кампании у избирателей была возможность решить, за кого из кандидатов они хотят отдать свой голос. Требования к будущим депутатам у горожан были серьёзные. Проблемы округов могут решить только целеустремлённые и ответственные люди. За ходом выборов следили специалисты избиркомов, кандидаты, независимые наблюдатели.
Председатель УИК № 238 Вера Логинова: "Сегодня проходят довыборы, потому что два года назад те кандидаты, которые прошли в Совет депутатов Кировска, они перешли на другие должности или уехали. Т. е. они не могут представлять права граждан в Совете депутатов Кировска. Голосование на сегодняшний день проходит в штатном режиме".
Итоги голосования стали известны поздним вечером. С большим отрывом победили кандидаты, выдвинутые кировским отделением партии "Единая Россия". Интересы избирателей округа №7 в Совете депутатов с этого дня представляет Марина Котомкина, директор музейно-выставочного центра акционерного общества "Апатит". От пятого округа в кировский горсовет прошла Инга Азаренко, ведущий специалист отдела социального развития градообразующего предприятия.
Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Алексей Игумнов: "Ингу Викторовну Азаренко я знаю очень давно как человека ответственного, исполнительного и неравнодушного к любым проблемам. Я очень рад, что избиратели доверили ей свои голоса и передаю округ в надёжные и хозяйственные руки".



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