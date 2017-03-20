В Кировске состоялись довыборы депутатов городского совета

Артем Дашевский.

За кандидатов голосовали жители пятого и седьмого округов. Девять претендентов. В ходе предвыборной кампании у избирателей была возможность решить, за кого из кандидатов они хотят отдать свой голос. Требования к будущим депутатам у горожан были серьёзные. Проблемы округов могут решить только целеустремлённые и ответственные люди. За ходом выборов следили специалисты избиркомов, кандидаты, независимые наблюдатели.

Председатель УИК № 238 Вера Логинова: "Сегодня проходят довыборы, потому что два года назад те кандидаты, которые прошли в Совет депутатов Кировска, они перешли на другие должности или уехали. Т. е. они не могут представлять права граждан в Совете депутатов Кировска. Голосование на сегодняшний день проходит в штатном режиме".

Итоги голосования стали известны поздним вечером. С большим отрывом победили кандидаты, выдвинутые кировским отделением партии "Единая Россия". Интересы избирателей округа №7 в Совете депутатов с этого дня представляет Марина Котомкина, директор музейно-выставочного центра акционерного общества "Апатит". От пятого округа в кировский горсовет прошла Инга Азаренко, ведущий специалист отдела социального развития градообразующего предприятия.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Алексей Игумнов: "Ингу Викторовну Азаренко я знаю очень давно как человека ответственного, исполнительного и неравнодушного к любым проблемам. Я очень рад, что избиратели доверили ей свои голоса и передаю округ в надёжные и хозяйственные руки".







