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20.03.2017 17:20

Мурманский областной краеведческий музей представляет «Кукольные истории»

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Кукольные истории», на которой представлены азиатские шарнирные куклы из частных коллекций членов клуба «Firefly».

На открытии выставки с приветственным словом выступила Елена Тарановская, представитель клуба «Firefly». Она рассказала о шарнирных куклах, каждая из которых имеет неповторимый образ, созданный коллекционером. Всего в витринах выставки представлено более 50 кукол в тематических интерьерах и образах. Это героини фильма «Малефисента», кукла актера Джонатана Риза Маерса в образе врача фирмы «Doll in Mind», гот «Petter» от фирмы «RingDoll», девочка-павлин «New Family» и девочка-красная птичка «Rheia» фирмы «Fairyland» и многие другие.

Фотографии, главными героями которых являются азиатские шарнирные куклы, для выставки предоставили коллекционеры из России и других стран мира.

Организаторы выставки разыграли памятные подарки от клуба: магниты, наклейки с изображениями кукол, миниатюрные книжки, сладкие призы, а также годовой абонемент на посещение Мурманского областного краеведческого музея.

Выставка работает до конца апреля.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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