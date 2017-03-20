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20.03.2017 17:40

В Кандалакше в рамках Праздника Севера учащихся Мурманской области прошли открытые соревнования по натурбану

В Кандалакше в рамках 57-го Праздника Севера учащихся Мурманской области прошли открытые соревнования по натурбану. В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Мурманской области – президент региональной федерации санного спорта Евгений Никора.
 
Победители и призёры соревнований:

среди девушек 2002 года и старше I место – Виктория Белова, II место – Александра Суворова, III место – Екатерина Возисова;

среди девушек 2003 года и моложе I место – Валерия Мороко, II место – Евгения Федорова, III место – Полина Панасенко;

среди юношей 2001 года и старше I место – Николай Шульгин, II место – Александр Зырянов, III место – Кирилл Кравчук;

среди юношей средней группы 2002-2005 года рождения I место – Александр Башко, II место – Виктор Попов, III место – Егор Голубцов;

среди юношей младшей возрастной группы 2006 года рождения и моложе I место – Сергей Вавилов, II место – Артем Милевич, III место – Никита Захаров;

среди двухместных экипажей I место – Кирилл Кравчук и Александр Зырянов, II место – Павел Лащевский и Николай Шульгин, III место – Владимир Левичев и Павел Максин.

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