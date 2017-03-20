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20.03.2017 15:19

«Поезд здоровья» возобновил свою работу в отдаленных населенных пунктах Мурманской области

Социально-значимый проект «Поезд здоровья» реализуется министерством здравоохранения Мурманской области по поручению губернатора Марины Ковтун с 2014 года в целях повышения доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона. «Поезд» работает в весенний и осенний периоды во всех районах Мурманской области. С 20 марта 2017 года «Поезд здоровья» возобновляет свою работу в регионе.

В период с 2014 по 2016 годы действия проекта с его помощью прошли обследования и получили консультации более 28 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов, в том числе 8 тысяч детей, выполнено около 20 тысяч различных обследований, выявлено более 1200 заболеваний.

«Поезд здоровья» представлен несколькими единицами передвижного медицинского оборудования: мобильным медицинский комплексом, передвижным фельдшерско-акушерским пунктом, флюорографическим комплексом, а также передвижными пунктами Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи (Центр медицинской профилактики и автобус «Доверие») и Мурманской областной станции переливания крови.

Жителям отдаленных населенных пунктов региона будет проведено обследование по программе диспансеризации взрослого населения, лабораторные исследования, ЭКГ, УЗИ-обследования, а также осмотр терапевта, акушера-гинеколога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога, других специалистов.

В работе «поезда» участвуют и проводят медицинские осмотры населения специалисты Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина», Мурманской детской городской клинической больницы, Мурманского областного консультативно-диагностического центра, Мурманского областного онкологического диспансера, Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, в том числе главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Мурманской области.

Кроме того, сотрудниками Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи организовано консультирование жителей и занятия по здоровому образу жизни. Станция переливания крови проведет в отдаленных населенных пунктах «Дни донора».

С 20 марта по 28 апреля «Поезд» посетит 31 населенный пункт ЗАТО г. Североморск, Терского, Кандалакшского, Кольского, Апатитско-Кировского, Ковдорского, Ловозерского, Оленегорского и Печенгского районов.

График движения «Поезда здоровья»

Населенный пункт

Дата нахождения поезда в населенном пункте

пгт. Верхнетуломский

20.03.2017

п. Молочный

21.03.2017

п. Кильдинстрой

22.03.2017

п. Зверосовхоз

23.03.2017

п.Мишуково

24.03.2017

с. Тулома

27.03.2017

п. Причальный

28.03.2017

п. Междуречье (Минькино)

29.03.2017

п. Междуречье (Белокаменка)

30.03.2017

п. Высокий

31.03.2017

п. Умба

03-04.04.2017

п. Зареченск

05.04.2017

с. Алакуртти

06-07.04.2017

п. Зеленоборский

10-11.04.2017

Кандалакша

10-11.04.2017

п. Ревда

12-13.04.2017

с. Ловозеро

13-14.04.2017

Мончегорск

17.04.2017

п. Коашва

17.04.2017

п. Титан

18.04.2017

п. Енский

18-19.04.2017

Ковдор

19-20.04.2017

п. Лейпи

20.04.2017

Оленегорск

21.04.2017

п. Сафоново

24.04.2017

п. Спутник

24.04.2017

Печенга

24-25.04.2017

п. Североморск-3

25.04.2017

п. Корзуново

26.04.2017

п. Никель

27.04.2017

Заполярный

28.04.2017

/ Министерство здравоохранения Мурманской области /
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