«Поезд здоровья» возобновил свою работу в отдаленных населенных пунктах Мурманской области

Социально-значимый проект «Поезд здоровья» реализуется министерством здравоохранения Мурманской области по поручению губернатора Марины Ковтун с 2014 года в целях повышения доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона. «Поезд» работает в весенний и осенний периоды во всех районах Мурманской области. С 20 марта 2017 года «Поезд здоровья» возобновляет свою работу в регионе.
В период с 2014 по 2016 годы действия проекта с его помощью прошли обследования и получили консультации более 28 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов, в том числе 8 тысяч детей, выполнено около 20 тысяч различных обследований, выявлено более 1200 заболеваний.
«Поезд здоровья» представлен несколькими единицами передвижного медицинского оборудования: мобильным медицинский комплексом, передвижным фельдшерско-акушерским пунктом, флюорографическим комплексом, а также передвижными пунктами Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи (Центр медицинской профилактики и автобус «Доверие») и Мурманской областной станции переливания крови.
Жителям отдаленных населенных пунктов региона будет проведено обследование по программе диспансеризации взрослого населения, лабораторные исследования, ЭКГ, УЗИ-обследования, а также осмотр терапевта, акушера-гинеколога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога, других специалистов.
В работе «поезда» участвуют и проводят медицинские осмотры населения специалисты Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина», Мурманской детской городской клинической больницы, Мурманского областного консультативно-диагностического центра, Мурманского областного онкологического диспансера, Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, в том числе главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Мурманской области.
Кроме того, сотрудниками Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи организовано консультирование жителей и занятия по здоровому образу жизни. Станция переливания крови проведет в отдаленных населенных пунктах «Дни донора».
С 20 марта по 28 апреля «Поезд» посетит 31 населенный пункт ЗАТО г. Североморск, Терского, Кандалакшского, Кольского, Апатитско-Кировского, Ковдорского, Ловозерского, Оленегорского и Печенгского районов.
График движения «Поезда здоровья»
|
Населенный пункт
|
Дата нахождения поезда в населенном пункте
|
пгт. Верхнетуломский
|
20.03.2017
|
п. Молочный
|
21.03.2017
|
п. Кильдинстрой
|
22.03.2017
|
п. Зверосовхоз
|
23.03.2017
|
п.Мишуково
|
24.03.2017
|
с. Тулома
|
27.03.2017
|
п. Причальный
|
28.03.2017
|
п. Междуречье (Минькино)
|
29.03.2017
|
п. Междуречье (Белокаменка)
|
30.03.2017
|
п. Высокий
|
31.03.2017
|
п. Умба
|
03-04.04.2017
|
п. Зареченск
|
05.04.2017
|
с. Алакуртти
|
06-07.04.2017
|
п. Зеленоборский
|
10-11.04.2017
|
Кандалакша
|
10-11.04.2017
|
п. Ревда
|
12-13.04.2017
|
с. Ловозеро
|
13-14.04.2017
|
Мончегорск
|
17.04.2017
|
п. Коашва
|
17.04.2017
|
п. Титан
|
18.04.2017
|
п. Енский
|
18-19.04.2017
|
Ковдор
|
19-20.04.2017
|
п. Лейпи
|
20.04.2017
|
Оленегорск
|
21.04.2017
|
п. Сафоново
|
24.04.2017
|
п. Спутник
|
24.04.2017
|
Печенга
|
24-25.04.2017
|
п. Североморск-3
|
25.04.2017
|
п. Корзуново
|
26.04.2017
|
п. Никель
|
27.04.2017
|
Заполярный
|
28.04.2017