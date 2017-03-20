В Кольском районе состоялись соревнования 46-го традиционного Праздника Севера

Любовь Дубова.

18-19 марта на лыжной трассе поселка Мурмаши состоялись лыжные соревнования 46-го традиционного Праздника Севера Кольского района. В субботу - гонка свободным стилем, в воскресенье спортсмены состязались в классике. За два дня на старт вышли 114 спортсменов из 6 населённых пунктов района.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится 31 марта в Кольском районном Центре культуры. Ожидается участие чемпиона мира, бронзового призёра Олимпийских игр в Ванкувере Алексея Петухова.









