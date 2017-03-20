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20.03.2017 17:10

В Апатитах состоится региональный мастер-класс для преподавателей детских школ искусств Мурманской области по декоративно-прикладному искусству

21 марта в 10.00 в апатитской Детской школе искусств (г. Апатиты, ул. Строителей, д. 63) состоится региональный мастер-класс «Создание декоративной композиции, используя оригинальные техники горячего батика» для преподавателей детских школ искусств Мурманской области по декоративно-прикладному искусству.

На мастер-классе преподавателя Детской школы искусств города Апатиты Лилии Цыганковой участники увидят оригинальные приёмы и методы выполнения декоративной композиции в сложной технике «горячего» батика, познакомятся с приёмами работы современными красками, резервирующими составами и тканями.

Всем участникам представится возможность создать гармоничную, колористически выдержанную декоративную композицию, используя постановку натюрморта с натуры и применяя новые технические приёмы.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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