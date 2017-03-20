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20.03.2017 16:50

В Мурманской области на поддержку местных инициатив из областного бюджета выделено 24,8 млн рублей

Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив.

По итогам заседания членами конкурсной комиссии утверждены два перечня муниципальных образований в соответствии с набранными баллами: городские округа и муниципальные районы; городские и сельские поселения.

Для создания положительной практики реализации проекта местных инициатив было принято решение о целесообразности увеличения в 2017 году суммы средств областного бюджета до 24,8 млн руб., что является достаточным для реализации всех заявленных проектов.

Таким образом, к распределению субсидии был утвержден 21 проект. Общая сумма проектов по заявкам составила 38,9 млн руб. Вклад граждан и юридических лиц оценивается в 7,5 млн руб., что составляет почти 20% от общего объема средств.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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