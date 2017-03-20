20 марта 2017 года - день весеннего равноденствия

Любовь Дубова.

Равноденствие, происходящее весной – одно из уникальных природных явлений. Вся суть которого сводится к астрономическим принципам движения Солнца и Земли. В этот день Земля расположена таким образом по отношению к жаркому светилу, что лучи Солнца отвесно падают на экватор. В это время Солнце совершает переход из южного - в северное полушарие. Во всех странах мира ночь во время весеннего равноденствия практически равняется дню. С астрономической точки зрения, с весеннего равноденствия начинается весна.









