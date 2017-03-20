Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.03.2017 14:34

20 марта 2017 года - день весеннего равноденствия

Любовь Дубова.

Равноденствие, происходящее весной – одно из уникальных природных явлений. Вся суть которого сводится к астрономическим принципам движения Солнца и Земли. В этот день Земля расположена таким образом по отношению к жаркому светилу, что лучи Солнца отвесно падают на экватор. В это время Солнце совершает переход из южного - в северное полушарие. Во всех странах мира ночь во время весеннего равноденствия практически равняется дню. С астрономической точки зрения, с весеннего равноденствия начинается весна.
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.93
Евро = 62.37
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.