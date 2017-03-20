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20.03.2017 14:26

Заместитель губернатора Анатолий Векшин принял участие в Слёте волонтёров Мурманской области

Сегодня заместитель губернатора Анатолий Векшин принял участие в Слёте волонтёров Мурманской области. Анатолий Векшин пообщался с молодёжью, волонтёры рассказали ему об уже существующих проектах и новых инициативах.

«Поддержка волонтерских инициатив – важная составляющая развития гражданского общества в стране и регионе в целом. На территории Мурманской области действуют более 130 общественных объединений, которые оказывают помощь ветеранам, благоустраивают памятные места и воинские захоронения, проводят акции, квесты, флешмобы. Правительство Мурманской области понимает важность молодежных инициатив: ежегодно выделяются субсидии на реализацию проектов молодежных и детских общественных объединений, проводятся обучающие семинары, такие как сегодня», – отметил, обращаясь к участникам слёта, Анатолий Векшин.

Спикером обучающей программы для участников слёта стал заведующий кафедрой  Российского государственного социального университета, руководитель Научной школы устойчивого позитивного развития молодежи, доктор педагогических наук Сергей Тетерский.

Слёт волонтёров Мурманской области проходит при поддержке Мурманского областного фонда содействия гражданским инициативам «Время добра».


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