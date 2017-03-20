В администрации областного центра прошел брифинг по вопросам отопления микрорайона Жилстрой от котельной Мурманского рыбного порта

Андрей Зайцев.

Руководство рыбного порта и областного центра по-разному видят решение проблемы с отоплением ведомственного жилья. Об этом сегодня журналистам рассказали на пресс-конференции в администрации Мурманска. По словам городских властей проблемы начались после приватизации некогда градообразующего предприятия. В 2016 году портовики заявили, что намерены прекратить работу своей котельной, что отапливает многоквартирные дома, социальные объекты и коммерческие структуры на улицах Фестивальная, Новосельская, Песочная, Заречная, Подгорная и Пригородная. Город должен взять объект на баланс. По закону такая процедура длится 3 года.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "До сих порт рыбный порт кроме громких заявлений в СМИ проведения собраний трудовых коллективов, которое в пятницу у нас состоялось, перевести в нормальную юридическую плоскость эти вопросы, почему-то, не хочет".

Сегодня Мурманский морской рыбный порт - акционерное общество и должен получать прибыль. Котельная - большие затраты. Желание бизнеса сбросить их с баланса понятно. Не понятно стремление идти против законодательства и нагнетать социальное напряжение в обществе.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Разговаривать с городской властью путём шантажа, я считаю, это бессмысленно. Мы уже проходили такие варианты и с маршрутками, если помните, и с программой переселения. Городская власть на то и власть в городе, чтобы решать вопросы местного значения с использованием действующего законодательства".









