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20.03.2017 14:15

Рабочие места для инвалидов. В Мурманске в рамках проекта "Мир равных возможностей" работает мини-типография, в которой трудятся северяне с ограниченными возможностям здоровья

Елена Ямаш.

Новое предприятие выпускает сувенирную продукцию в формате 3D. Фигурки белых медведей и северных оленей, брелоки и многое другое. Пока в типографии 10 работников. Желающих трудоустроиться намного больше, но помещения не позволяют расшириться.
Президент благотворительного фонда "БлагоДать", член регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Анна Багатова: "Почему не берет другой работодатель их? Потому что, помимо короткого рабочего дня, у них 60 дней отпуска в году, я понимаю это и беру 10 человек, потому что люди будут взаимозаменяемы".
Руководитель исполкома регионального отделения ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Продукция действительно нужная, в том числе и для развития туризма в Мурманской области. Ведь она будет символизировать наш регион. И, я надеюсь, она будет продаваться и пользоваться спросом. Власти попросят, чтобы данная организация участвовала в каких-то программах. Я думаю, таким людям, которые вкладывают не только свои деньги, но и душу, и сердце, надо помогать".
Каждое изделие, созданное на 3D принтере - штучное, производится в единственном экземпляре. Экологически чистая продукция. Материал для нее - пластик - вырабатывается из кукурузы, картофеля и сахарной свеклы. Реабилитационное предприятие уже подписало договор с московским заводом, который будет поставлять расходные материалы по ценам ниже рыночных.




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