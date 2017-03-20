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20.03.2017 16:20

Мурманские школьники приняли участие в Неделе правового просвещения «Юному гражданину – об основах потребительских знаний!»

С 13 марта по 17 марта в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке проходила Неделя правового просвещения «Юному гражданину – об основах потребительских знаний!» для учащихся 7–10 классов 14 общеобразовательных учреждений города Мурманска.

Неделя была организована с целью просвещения учащихся в области прав потребителей, формирования гражданской грамотности, самостоятельности и смелости в защите своих прав, привлечения молодых читателей к осознанному изучению и последующему применению основных положений закона «О защите прав потребителей» в жизни, поскольку грамотным потребителем может считать себя лишь тот, кто знает свои права и не боится применять их на практике.

Для школьников ежедневно проводились консультация – практикум «Права потребителей: изучаем, понимаем, защищаем!», викторина «Азбука потребителя» и обзор выставки «Права потребителей. Это надо знать!». Ребята просмотрели и обсудили видеосюжеты о спорных ситуациях, которые могут возникнуть в реальной жизни в случае нарушения их прав в данной области.

Для закрепления полученных знаний участникам мероприятий было предложено решение практических задач и участие в викторине. Школьники не только успешно справились с проверочной работой, но и задали большое количество вопросов организаторам мероприятия.

Юные мурманчане пришли к выводу, что изучение законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка необходимо каждому гражданину для наиболее полной реализации и защиты своих прав и интересов. Самые активные ребята получили сертификаты.

В мероприятиях Недели правового просвещения «Юному гражданину – об основах потребительских знаний!» приняли участие более 200 школьников.

/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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