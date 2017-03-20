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20.03.2017 16:35

Прокуратурой города Апатиты объявлены предостережения о недопустимости нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи.
В ходе проверки установлено, что, в плане – графике закупок на 2017 год муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Апатиты № 10 и № 61 общая сумма планируемых закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет менее 15 % от совокупного годового объема закупок. Следовательно, в случае осуществления закупок в 2017 году в соответствии с утвержденным планом – графиком будут нарушены требования вышеназванного законодательства, что повлечет существенное нарушение прав представителей предпринимательского сообщества, а также ограничит их в доступе к закупкам для муниципальных нужд.
В целях недопущения нарушений прав субъектов малого предпринимательства заведующим названных учреждений объявлены предостережения.

Соблюдение закона в сфере закупок на особом контроле прокуратуры.

/Прокуратура Мурманской области/
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