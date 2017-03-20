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20.03.2017 13:25

"Барнео-2017". Группа полярников на этой неделе готова отправиться из Мурманска на арктическую ледовую станцию

Елена Белкина.

Ученые из институтов Арктики и Антарктики, океанологии РАН, Центра научно-прикладных исследований Севера России традиционно работают на дрейфующей сезонной станции, которая с апреля на месяц становится научной базой и туристической площадкой Русского географического общества. В столице Заполярья также формируются специальные грузы для доставки на льдину -запасы продовольствия и топлива, оборудование и технику для обустройства лагеря. Доставит его в арктические широты военно-транспортный самолет ИЛ-76МД. Первый десант парашютистов подготовит взлетную полосу аэродрома и чуть позже примет оставшуюся часть груза.
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