В Драматическом театре Северного флота прошел вечер памяти народной артистки РФ Маргариты Васильевны Конториной

Елена Сивонен.

Памяти Маргариты Конториной... В Драматическом театре Северного флота прошел вечер, который в программе стоял как юбилейный актрисы - "В кругу друзей". 11 февраля Маргариты Васильевны не стало. Тематику коллеги скорректировали, но не убрали из афиши. Полный зал поклонников таланта народной артистки. Воспоминания о ней. Отрывки из спектаклей разных лет. Видео и фотоматериалы с участием Маргариты Конториной из архива театра. В вечере приняли участие известные творческие коллективы Мурманска и области, актеры театров, педагоги и воспитанники Детской театральной школы.

"Любить наш город надо, мурманчане. Победы наши, годы лихолетья. Всё вместе сможем. Всё осилим. Таланты в новое идут столетие. В талантах наших продолжается Россия".

Народная артистка России Маргарита Конторина ушла из жизни на 76-ом году. Невосполнимая потеря для Драматического театра Северного флота, в котором работала больше 40 лет. Была его примой, звездой. Сыграла порядка 100 ролей - только главных. Но и эпизодические несли на себе печать ее таланта. Имя Маргариты Конториной стало символом флотского театрального искусства.







