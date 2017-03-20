Ледовые бои хоккейных дружин Баренц-лиги. Определился победитель мурманского этапа

Андрей Зайцев.

Команды России, Норвегии и Финляндии завершили мурманский этап Баренц-хоккейной лиги, приуроченный к 83-му Празднику Севера. Три областных, две норвежских и одна финская ледовые дружины в течение 2-х дней выясняли отношения на площадке. Мурманчане вот уже на протяжении нескольких последних лет - явные фавориты турнира. Что они ещё раз доказали у себя дома, заняв первое место. Вторая турнирная строчка у хоккеистов Тромсё. Третьи - оленегорцы.

Президент федерации хоккея Мурманской области Андрей Нефантьев: "Регулярно мы занимаем первое место. Тем самым подчёркиваем, что хоккей в нашем регионе развивается, не стоит на месте".

Сергей Шионок (г. Тромсё): "С Мурманском всегда тяжело играть. Ребята подготовленные, видно, что опытные. У нас люди помоложе, но хоккей в Норвегии не так развит".



