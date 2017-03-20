Предпринимателям Мурманской области поможет бизнес-навигатор

Для оказания маркетинговой и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация «МСП» в 2016 году запустила информационный ресурс «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства».



Бизнес-навигатор – уникальный ресурс с точки зрения информационной и маркетинговой поддержки предпринимателей, применение которого направлено на снижение рыночных рисков при открытии и расширении бизнеса в «массовом» секторе. Это достигается за счет раскрытия доступных рыночных ниш и расчета потенциала продаж и финансово-экономических показателей.



Базовой функцией бизнес-навигатора является предоставление доступа предпринимателей в режиме «одного окна» к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки, а также о специализированных финансово-кредитных продуктах.



Система позволяет пользователям в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия оптимального выбора бизнеса с учетом привязки к конкретной локации, информацию о конкурентах, расчёт бизнес-плана и формирование примерных бизнес-планов по 90 наиболее распространенным видам массового сектора бизнеса, подбор недвижимости для ведения бизнеса, поиск сотрудников, информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах поддержки, а также информацию о планах закупок крупнейших заказчиков с государственным участием, воспользоваться аналитическими материалами.



В настоящее время охват бизнес-навигатора составляет 169 городов с численностью населения более 100 тыс. человек, в том числе город Мурманск.



Чтобы воспользоваться бизнес-навигатором, необходимо перейти на портал в сети Интернет и зарегистрироваться в Бизнес-навигаторе, заполнив простую форму или авторизоваться через ЕСИА (учетная запись портала Государственных услуг).





/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /



