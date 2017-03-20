Электронную библиотеку «Кольский Север» пополнили новинки на саамском языке

Электронная библиотека «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки пополнилась новыми изданиями на саамском языке.



Материалы выпущены Ловозерским районным национальным культурным центром. Красочные книги для детей в игровой форме «Саамские кроссворды», «Саамская раскраска», «Я говорю по-саамски и по-русски» познакомят с жизнью саами – коренного народа Кольского полуострова, помогут в изучении саамского языка.



Художественные произведения, учебные издания, аудиоматериалы на саамском языке доступны в электронной коллекции библиотеки «Кольский Север» в разделе «Кольские саамы».





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /