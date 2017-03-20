Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.03.2017 15:35

Электронную библиотеку «Кольский Север» пополнили новинки на саамском языке

Электронная библиотека «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки пополнилась новыми изданиями на саамском языке.

Материалы выпущены Ловозерским районным национальным культурным центром. Красочные книги для детей в игровой форме «Саамские кроссворды», «Саамская раскраска», «Я говорю по-саамски и по-русски» познакомят с жизнью саами – коренного народа Кольского полуострова, помогут в изучении саамского языка.

Художественные произведения, учебные издания, аудиоматериалы на саамском языке доступны в электронной коллекции библиотеки «Кольский Север» в разделе «Кольские саамы».


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.93
Евро = 62.37
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.