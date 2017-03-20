Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.03.2017 12:43

Ликвидация в 2017 году части свалки металлоконструкций в Кольском заливе станет первым практическим шагом в очистке Арктических территорий от накопленного экологического ущерба

Заместитель губернатора Евгений Никора провел совещание по вопросу установления собственников затопленного и затонувшего имущества и объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние морской среды Кольского залива.

В совещании приняли участие компетентные органы и ведомства, в т.ч. Мурманский транспортный прокурор Северо-Западной транспортной прокуратуры, представители Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры, Военной прокуратуры и штаба Северного флота, Управления Росприроднадзора по Мурманской области, отдела водных ресурсов по Мурманской области Двинско-Печорского БВУ, Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», капитана морского порта Мурманск, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области», проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики», ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

Благодаря усилиям Правительства Мурманской области и при поддержке Минприроды России пилотный проект по ликвидации прошлого экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива, вошел в Комплекс первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду. Решение утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации с объемом финансирования из федерального бюджета в размере 50 млн рублей.

Реализация проекта осуществляется в рамках трехстороннего соглашения между Минприроды России, Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды и Правительством Мурманской области. Исполнителем работ является входящее в состав Госкорпорации «Росатом» ФГУП «РосРАО».

В 2016 году проведено комплексное обследование Кольского залива с целью выявления затопленного и затонувшего имущества и объектов, разработана программа очистки его акватории, составлен реестр обнаруженных объектов, их ранжирование с учетом размера вреда, причиненного Кольскому заливу, и навигационной опасности.

В качестве пилотного разработан проект по ликвидации части свалки металлоконструкций неопознанных судов в Кольском заливе в районе н.п. Ретинское, который станет первым практическим шагом в реализации комплекса мер по очистке Арктических территорий и акваторий от накопленного экологического ущерба. Его реализация запланирована на 2017 год.

Участники совещания отметили важность этой работы и необходимость ее проведения в дальнейшем.
В целях обеспечения комплексного подхода и определения конкретных мер и мероприятий по установлению собственников затопленного и затонувшего имущества, признанию затопленных и затонувших объектов бесхозяйными и очистке от них Кольского залива принято решение о создании профильной рабочей группы.


/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.93
Евро = 62.37
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.