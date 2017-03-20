Ликвидация в 2017 году части свалки металлоконструкций в Кольском заливе станет первым практическим шагом в очистке Арктических территорий от накопленного экологического ущерба

Заместитель губернатора Евгений Никора провел совещание по вопросу установления собственников затопленного и затонувшего имущества и объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние морской среды Кольского залива.



В совещании приняли участие компетентные органы и ведомства, в т.ч. Мурманский транспортный прокурор Северо-Западной транспортной прокуратуры, представители Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры, Военной прокуратуры и штаба Северного флота, Управления Росприроднадзора по Мурманской области, отдела водных ресурсов по Мурманской области Двинско-Печорского БВУ, Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», капитана морского порта Мурманск, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области», проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики», ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».



Благодаря усилиям Правительства Мурманской области и при поддержке Минприроды России пилотный проект по ликвидации прошлого экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива, вошел в Комплекс первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду. Решение утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации с объемом финансирования из федерального бюджета в размере 50 млн рублей.



Реализация проекта осуществляется в рамках трехстороннего соглашения между Минприроды России, Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды и Правительством Мурманской области. Исполнителем работ является входящее в состав Госкорпорации «Росатом» ФГУП «РосРАО».



В 2016 году проведено комплексное обследование Кольского залива с целью выявления затопленного и затонувшего имущества и объектов, разработана программа очистки его акватории, составлен реестр обнаруженных объектов, их ранжирование с учетом размера вреда, причиненного Кольскому заливу, и навигационной опасности.



В качестве пилотного разработан проект по ликвидации части свалки металлоконструкций неопознанных судов в Кольском заливе в районе н.п. Ретинское, который станет первым практическим шагом в реализации комплекса мер по очистке Арктических территорий и акваторий от накопленного экологического ущерба. Его реализация запланирована на 2017 год.



Участники совещания отметили важность этой работы и необходимость ее проведения в дальнейшем.

В целях обеспечения комплексного подхода и определения конкретных мер и мероприятий по установлению собственников затопленного и затонувшего имущества, признанию затопленных и затонувших объектов бесхозяйными и очистке от них Кольского залива принято решение о создании профильной рабочей группы.





/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /





