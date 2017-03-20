Участники фестиваля в Кировске подтвердили: «Успешные люди много читают»

Открытый муниципальный фестиваль «Успешные люди много читают» состоялся в городе Кировске.

В рамках фестиваля была организована работа двух площадок.

Хибинская гимназия в рамках семинара «Поддержка и развитие чтения на основе социального партнерства в системе образования города Кировска» представила модель образовательного пространства, обеспечивающего совместную деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге. Обсуждались успешные практики школ Кировска и проблемы формирования и развития у учащихся мотивации к чтению, вовлечения в круг читателей учащихся, учителей, родителей.



Праздник книги и чтения «Перелистывая страницы» в кировском городском Дворце культуры объединил ресурсы социальных партнеров общеобразовательных организаций – Центральной городской библиотеки им. М. Горького, историко-краеведческого музея, Дворца культуры, центра детского творчества «Хибины», школы искусств. Особый интерес участников вызвали интерактивная игра «Топонимика Хибин», флешмоб «Кировск, читай!», «Фотосушка» – выставка фотографий «Человек читающий», поэтический флэшмоб «Литературная табуретка», станционная игра «Перелистывая страницы».



Для участников и гостей фестиваля работала выставка рукописных книг, были организованы презентации книг, музыкально-театрализованные композиции и другие формы продвижения книги, которые позволили представить чтение как неотъемлемую составляющую образа успешного человека.



Гостями и участниками фестиваля стали 80 представителей Мурманска, Кировска, Апатитов, Оленегорска, Кандалакши, ЗАТО Александровск.





/ Министерство образования и науки Мурманской области /