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20.03.2017 14:35

Участники фестиваля в Кировске подтвердили: «Успешные люди много читают»

Открытый муниципальный фестиваль «Успешные люди много читают» состоялся в городе Кировске.
В рамках фестиваля была организована работа двух площадок.
Хибинская гимназия в рамках семинара «Поддержка и развитие чтения на основе социального партнерства в системе образования города Кировска» представила модель образовательного пространства, обеспечивающего совместную деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге. Обсуждались успешные практики школ Кировска и проблемы формирования и развития у учащихся мотивации к чтению, вовлечения в круг читателей учащихся, учителей, родителей.
 
Праздник книги и чтения «Перелистывая страницы» в кировском городском Дворце культуры объединил ресурсы социальных партнеров общеобразовательных организаций – Центральной городской библиотеки им. М. Горького, историко-краеведческого музея, Дворца культуры, центра детского творчества «Хибины», школы искусств. Особый интерес участников вызвали интерактивная игра «Топонимика Хибин», флешмоб «Кировск, читай!», «Фотосушка» – выставка фотографий «Человек читающий», поэтический флэшмоб «Литературная табуретка», станционная игра «Перелистывая страницы».

Для участников и гостей фестиваля работала выставка рукописных книг, были организованы презентации книг, музыкально-театрализованные композиции и другие формы продвижения книги, которые позволили представить чтение как неотъемлемую составляющую образа успешного человека.

Гостями и участниками фестиваля стали 80 представителей Мурманска, Кировска, Апатитов, Оленегорска, Кандалакши, ЗАТО Александровск.


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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