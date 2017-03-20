Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.03.2017 15:50

Кольские наркополицейские задержали подозреваемого в сбыте гашиша

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кольскому району, в рамках операции «Сообщи, где торгуют смертью!», поступила информация о том, что ранее не судимый 39-летний житель поселка Мурмаши причастен к незаконному обороту наркотических средств.
В ходе специальных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в момент сбыта около дома по улице Энергетиков в Мурмашах и доставили в отдел полиции. Проданное им наркотическое средство наркозависимому лицу было направлено на экспертизу.
Эксперт установил, что подозреваемый продал гашиш массой 3,83 грамма, что является значительным размером.

По факту в отношении безработного северянина 1977 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.93
Евро = 62.37
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.