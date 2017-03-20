Спорт доступный каждому. В спорткомплексе Долина Уюта состоялись соревнования по скандинавской ходьбе

Любовь Дубова.

На главном стадионе Заполярья - в спорткомплексе Долина Уюта - прошли соревнования по скандинавской ходьбе. На старте больше ста участников. Представляют Мурманскую и Ленинградскую области, Подмосковье. Самому младшему - три года, старшему - далеко за 80 лет. Дистанция в основной группе - для мужчин - 10 километров, для женщин - пять тысяч метров.

Участница соревнования (г. Мончегорск) Валентина Редькина: "Я во время войны в землянке - в Тверской области - шесть месяцев жила. Вышла оттуда инвалидом 1 группы. И благодаря тому, что я все время занимаюсь физкультурой , я вот до сих пор участвую"., Организатор соревнований по скандинавской ходьбе Андрей Загаров: "Этот вид физической активности - он подходит как раз для всех. И у нас здесь самые разные люди. Потому что он практически не имеет противопоказаний. Может заниматься человек любого уровня подготовки".

По-настоящему северный вид спорта завоевывает все большую популярность. Человек, идущий по улице с палками без лыж, уже не удивляет. Тренировки по скандинавской ходьбе также в учебном плане школ и детских садов Заполярья. В этих состязаниях участвовали и 3 дошкольных учреждения. Для них дистанция была 2,5 километра.

Воспитатель ДОУ № 122 г. Мурманска Лариса Дерюгина: "Меня сагитировали на эту ходьбу. Сначала я начала, год проходила, решила что с ребятами можно заниматься, мы занимаемся в детском саду. Нам вот палки приобрели в детском саду. И вот - я с ними занимаюсь. А тут Праздник Севера должны были поучаствовать".

Воспитанница ДОУ № 122 Александра Сорокина: "Мы делаем разминку. А потом уже начинаем ходить вокруг садика. Когда Лариса Алексеевна - мы с ней занимаемся. Каждый день!"





